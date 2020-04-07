رئيس مدينة الطود بالأقصر يتفقد عددا من مشاريع الصرف الصحي والتعليم

تفقد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود بالأقصر، أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالمدينة والموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها.

وشملت الجولة متابعة أعمال تنفيذ حفر وتركيب الخطوط الانحدار الفرعية بقطر ٢٠٠ ملي خط فرعي بمنطقة السيول بمدينة الطود.

كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود، وبرفقته المهندس محمود فراج أحمد ممثلاً عن الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر، الأعمال الجاري تنفيذها لصيانة مدرسة نجع أبوعنان الابتدائية بمدينة الطود، حيث أكد "رزق" على الالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال الجاري تنفيذها لأعمال الصيانة بالمدرسة، وذلك لاستضافة الطلاب بها في بداية العام الدارسي المقبل.

وأوضح المهندس محمود فراج، أنه تم بدء العمل في تنفيذ صيانة مدرسة نجع أبو عنان الابتدائية من بداية شهر مايو الماضي ، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال الصيانة في نهاية شهر اغسطس المقبل.