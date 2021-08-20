الدفاع الروسية: وصول طالبان للسلطة في أفغانستان لم يكسر خطوط أمننا

اعتبرت وزارة الدفاع الروسية أن التطورات الأخيرة في أفغانستان، حيث وصلت حركة طالبان المتشددة إلى السلطة، لم تؤثر على "خطوط أمن روسيا".

وقال نائب وزير الدفاع الروسي قائد الإدارة العسكرية السياسية العامة للقوات المسلحة الروسية، أندريه كارتابولوف، في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة: "لم يتم كسر خطوط الأمن. ولا شيء يجب الخوف منه، رغم أن الأوضاع الحالية تتطلب متابعة دقيقة، الأمر الذي يقوم به هؤلاء الذين يجب عليهم فعل ذلك من حيث واجبهم في الخدمة".

وشدد كارتابولوف على أن روسيا تراقب عن كثب أعمال حركة طالبان، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لإشراك كل القوات والوسائل المناسبة في حال تطلبت الضرورة ذلك.

وقال في هذا السياق: "طالبان أعلنت أنها لا تنوي التقدم في الاتجاه الشمالي. لكنهم لا ينوون فعل ذلك اليوم، ولا نعرف ماذا سيحدث لاحقا. لهذا السبب نحن نراقب الأوضاع، وهي مفهومة، وسيتم إشراك القوات والوسائل التي يجب إشراكها".

وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن، كثفت حركة طالبان المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفي 15 أغسطس دخل مسلحو طالبان إلى العاصمة كابل حيث سيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس، أشرف غني، البلاد ووصل إلى الإمارات، قائلا إنه قام بذلك لـ"منع وقوع مذبحة".

وليل 16 أغسطس أعلنت طالبان انتهاء الحرب في أفغانستان، مشيرة إلى أنه سيتم إقامة نظام حكم جديد خلال الأيام القريبة.

وفي السياق، أعلنت وسائل إعلام روسية أن فعاليات منتدى "الجيش-2021" ستكشف عن نماذج لأحدث السفن العسكرية والمدنية التي يعمل الخبراء في البلاد على تطويرها.

وأشارت الشركة الروسية المتحدة لصناعة أنها ستكشف خلال فعاليات المنتدى عن عدة نماذج من السفن، منها نماذج لسفن الأبحاث العلمية NES-160 Albatros، ونماذج لسفن الشحن Finval 8000 التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 23640، ونماذج لسفن نقل البضائع والحاويات الكبيرة، إضافة إلى نماذج لغواصات جديدة.

كما تم استعراض نماذج لسفن عسكرية صاروخية طورتها روسيا في إطار المشروع 22800E، ونماذج لسفن إنزال روسية تعمل على الوسادة الهوائية، ونماذج لكاسحات الألغام البحرية الحديثة المطورة في إطار المشروع 20382، ونماذج لسفن إنقاذ، فضلا عن نماذج لغواصات قتالية روسية جديدة قادرة على إطلاق الصواريخ المجنحة والصواريخ الباليستية.

كما أن روسيا تستعرض في إطار المنتدى نماذج لأحدث الأسلحة التي تطورها للسفن والقوارب العسكرية، ونماذج لأسلحة ليزرية حديثة، ونماذج لمحركات السفن الجديدة التي صممتها بطرق مميزة.

ومن بين الشركات الروسية التي ستشارك في فعاليات المنتدى ستكون: شركة "ألماز أنتيي" وشركة "روبين"، وشركة "سيفماش"، وشركة "يانتار"، إضافة إلى ممثلين عن مصنعي "زفيوزدتشكا" ومالاخيت".