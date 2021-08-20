«الشروق» تنفرد بنشر الجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الرياضية

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عقدت اللجنة التنسيقية المكلفة من وزارة الشباب والرياضة بالإشراف على إجراءات انتخابات الاتحادات الرياضية اجتماعا مهما مساء أمس الخميس بمقر اللجنة الأولمبية بحضور هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، واستقرت اللجنة على كافة الإجراءات الخاصة بالجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الرياضية.

وتنفرد "الشروق" بنشر كافة التفاصيل الخاصة بمواعيد الإجراءات المحددة لهذا الملف المهم، واستقرت اللجنة التنسيقية بالاتفاق مع اللجنة الأولمبية على ضبط عملية انعقاد الجمعيات العمومية، على النحو التالي:

أولا: اعتبارا من 28 أغسطس الجاري وحتى 8 سبتمبر المقبل، يتم توجيه الدعوة وفتح باب الترشيح.

ثانيا: اعتبارا من 9 حتى 11 سبتمبر، يتم النظر في الطعون المقدمة من الهيئات وفض منازعاتها أمام اللجنة المشكلة.

ثالثا: اعتبارا من 12 حتى 26 سبتمبر، يتم إتاحتها للدعاية الانتخابية للمرشحين بصورة نزيهة وشفافة تتيح للهيئات اختيار الأفضل.

رابعا: اعتبارا من 27 سبتمبر حتى 3 أكتوبر، يتم عقد الجمعيات العمومية العادية لكافة الاتحادات الرياضية.

وأرسلت اللجنة الأولمبية خطابا رسميا إلى رؤساء الاتحادات الرياضية، مرفقا به الجدول الزمني الاسترشادي لبدء سريان الإجراءات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية للاتحادات الرياضية، وينص الخطاب على أنه اعتبارا من السبت 21 أغسطس وحتى الأربعاء 24 أغسطس، يتم انعقاد مجلس إدارة الاتحاد لتحديد موعد الجمعية العمومية العادية للاتحاد للموسم 2020-2021، والإجراءات المتعلقة بها متضمنة بند الانتخابات.

ثانيا: من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر يتم إرسال دعوة الجمعية العمومية متضمنة جدول الأعمال واستمارتي المندوب بالبريد المسجل بعلم الوصول للهيئات الأعضاء، فضلا عن نشر الإعلان عن موعد إقامة الجمعية العمومية بإحدى الصحف القومية.

ثالثا: يتم فتح باب الترشح اعتبارا من اليوم التالي لتوجيه الدعوة لمدة أسبوع لتلقي طلبات المرشحين للجنة التي يتم تعيينها من مجلس الإدارة في مقر الاتحاد.

رابعا: في اليوم التالي من غلق باب الترشح يتم انعقاد مجلس الإدارة للتحقق من توافر الشروط اللازمة في المرشحين وملاحظات مجلس الإدارة عليهم وإخطار اللجنة الأولمبية بأسماء المرشحين وملاحظات مجلس الإدارة، فضلا عن الإعلان عن بيان بأسماء المرشحين في لوحة الإعلانات بمقر الاتحاد لمدة ثلاثة أيام، يتم خلالها تلقي التظلمات من قبل المرشحين الذين أبديت بشأنهم ملاحظات من شأنها استبعادهم.

خامسا: اعتبارا من انتهاء مدة الثلاثة أيام سالف الإشارة يكون لمن رفض تظلمه حق التظلم من القرار أمام اللجنة الأولمبية في موعد غايته ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة التظلمات بالاتحاد.

سادسا: يتم إرسال بيان بأسماء المرشحين "القائمة النهائية" إلى اللجنة الأولمبية المصرية والهيئات الأعضاء مع باقي مستندات الجمعية العمومية قبل الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل بالبريد المسجل بعلم الوصول.

سابعا: يتم انعقاد الجمعية العمومية وفقا للمواعيد المقررة لها والمبينة في الدعوة وفقا لكل لائحة نظام أساسي على حدة.

ثامنا: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يتم انعقاد الجمعية العمومية العادية اجتماع ثان في الموعد المحدد في لائحة كل اتحاد.