جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انتقاداته المتكررة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك مع اقتراب موعد حدده الأخير لاعتراف باريس بدولة فلسطين المقرر الشهر المقبل.

وقالت القناة "i24 news" العبرية، مساء الثلاثاء، إن نتنياهو وجه رسالة لماكرون اعتبر فيها أن دعوته للاعتراف بدولة فلسطين تؤجج "نار معاداة السامية"، دون تحديد طبيعة الرسالة.

وزعم نتنياهو مخاطبا ماكرون، وفق القناة، أن "الهجوم على إسرائيل ودعوتكم للاعتراف بدولة فلسطينية زادا من معاداة السامية.. هذه ليست دبلوماسية، بل استرضاء. هذه التصريحات دفعت حماس إلى الإصرار على عدم إطلاق سراح الرهائن".

وردا على تصريحات نتنياهو، قال وزير الشئون الأوروبية الفرنسي بنجامان حداد، مساء الثلاثاء، في تصريحات لقناة BFMTV الفرنسية، إن باريس "لا تتلقى دروسًا من أحد، وفرنسا كانت دائمًا شديدة التعبئة ضد معاداة السامية".

وأضاف: "أود أن أؤكد بشكل واضح وحازم أن موضوع معاداة السامية، الذي يسمم مجتمعاتنا الأوروبية، والذي شهدنا تسارعا في أعماله العنيفة منذ 7 أكتوبر (2023)، لا يمكن استغلاله سياسيًا"، بحسب ما نقلته صحيفة "لوفيجاروا" الفرنسية.

وفي أبريل الماضي، أعلن ماكرون أن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين خلال المؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين، ثم عاد وأكد الشهر الماضي، أنه سيعلن قرار الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وبين 28 و30 يوليو الماضي، عقد في نيويورك "مؤتمر حل الدولتين" برئاسة السعودية وفرنسا، وبمشاركة رفيعة المستوى وحضور فلسطين وغياب أمريكي، لدعم مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

وصدر عن المؤتمر "إعلان نيويورك" بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، ودعا إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة، بدلا من الوضع القائم منذ عام 2012، وهو "دولة مراقب غير عضو".

ومنذ أول إعلان لماكرون عزمه الاعتراف بدولة فلسطين وانتقاده للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وهو يواجه انتقادات متكررة من نتنياهو ووزراء في حكومته، ودعوات أيضا للتراجع عن الخطوة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 62 ألفا و64 شهيدا، و156 ألفا و573 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 266 شخصا، بينهم 112 طفلا.