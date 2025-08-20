الجيزة: قطع المياه عن المناطق المحصورة بين الهرم وفيصل لمدة 6 ساعات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه عن المناطق المحصورة بين الهرم وفيصل من المساحة وحتى ابن بطوطة لمدة 6 ساعات تبدأ 12 مساء بعد غد الجمعة؛ لتحويل خطوط مياه.

وأوضحت المحافظة، أن سبب قطع المياه استمرار أعمال تحويل مسار خط مياه الشرب قطر 300 مم والمتعارض مع أعمال مترو (الطالبية، ومدكور، والمطبعة) الجهة الشمالية أعمال مترو الخط الرابع قطاع وسط الجيزة.

وتابعت أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستربط الخط الجديد قطر 300 مم على خطى قائمين قطر 300 مم، و200 مم من الاتجاهين بمحطة مدكور.

وأعلنت المحافظة، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي: (المنطقة المحصورة بين الهرم وفيصل من المساحة وحتى ابن بطوطة).

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات المياه النقية لأغراض الشرب؛ للتوجه إلى المناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125، وعودة ضخ المياه فور انتهاء الأعمال.

وناشدت المحافظة، المواطنين ومسئولي المؤسسات الخاصة والحكومية، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.