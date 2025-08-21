مسئول نيجيري: ارتفاع قتلى إطلاق نار بمسجد شمال غربي البلاد إلى 50 شخصا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مسؤول محلي، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة القتلى جراء إطلاق نار في مسجد بشمال غربي نيجيريا إلى 50 شخصا.

كان مسلحون قد اقتحموا المسجد في بلدة أونجوان مانتاو، بولاية كاتسينا، أثناء صلاة الفجر أمس الثلاثاء، بحسب ما ذكره النائب البرلماني أمينو إبراهيم.

وقال إبراهيم، أمام برلمان الولاية اليوم الأربعاء، "قتل مسلحون 30 شخصا وأحرقوا 20 آخرين خلال هجمات على عدة قرى".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وتعد مثل هذه الهجمات أمرا شائعا في المناطق الشمالية الغربية والشمالية الوسطى من نيجيريا، حيث غالبا ما يشتبك الرعاة ومزارعون محليون بسبب محدودية الوصول إلى الأراضي والمياه.

وأسفر هجوم وقع الشهر الماضي في شمال وسط نيجيريا عن مقتل 150 شخصا.

وأصبح الصراع المطول أكثر دموية في السنوات الأخيرة، حيث حذرت السلطات والمحللون من أن المزيد من الرعاة أصبحوا يحملون السلاح.

ويتهم المزارعون الرعاة، ومعظمهم من أصول فولانية، برعي مواشيهم في مزارعهم وإتلاف محاصيلهم، فيما يؤكد الرعاة أن هذه الأراضي هي ممرات للرعي جرى إقرارها بموجب القانون في عام 1965، بعد خمس سنوات من حصول البلاد على استقلالها.

يذكر أن مسلحين قتلوا 150 شخصا على الأقل في هجوم مماثل في ولاية بينو بوسط نيجيريا الشهر الماضي .