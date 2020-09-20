الإيطاليون يتوجهون للتصويت في استفتاء لتقليل حجم البرلمان

توجه الإيطاليون إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد؛ للإدلاء بأصواتهم في استفتاء بشأن تقليل حجم البرلمان، وكذلك للتصويت في الانتخابات الإقليمية التي تجرى في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية، أن الاستفتاء سيقرر ما إذا كان عدد المشرعين في البرلمان سُيخفض من 945 مشرعًا إلى 600 فقط مع تقليل حجم مجلس النواب إلى 400 مشرع، وفي مجلس الشيوخ إلى 200.

كما سيصوت الإيطاليون أيضًا محليًا لاختيار ألف رئيس بلدية وسبعة حكام إقليميين، وستجرى الانتخابات خلال اليوم وغدًا الإثنين التي تعد الأولى منذ تفشي جائحة كورونا (كوفيد -19) في البلاد.

وكان من المقرر عقد الانتخابات في الأساس خلال شهر مايو الماضي، غير أنه تم تأجيلها نظرًا لجائحة (كوفيد-19) التي أسفرت عن وفاة أكثر من 35 ألف شخص في إيطاليا، وأوضحت استطلاعات الرأي الأخيرة أن العديد من الإيطاليين صوتوا لصالح تقليل حجم البرلمان.

وتعد إيطاليا أول دولة أوروبية تعلن فرض حالة إغلاق لمكافحة (كوفيد-19) حيث كانت بؤرة مبكرة لانتشار الفيروس، ومع ذلك تجنبت الدولة ارتفاع عدد الحالات لفترة أطول من عدة دول أخرى، حيث كانت تسجل إيطاليا يوميًا ارتفاعات أقل من الألفي حالة مقارنة بأكثر من 10 آلاف حالة يوميًا في فرنسا وإسبانيا.