أمجد الحداد داعيا لسرعة الحصول على لقاح كورونا: الإصابة تعني وفاة

وجّه الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، رسالة للمتخوفين من الحصول على لقاحات كورونا، قائلًا إنه مرّت بكل التجارب اللازمة وأثبتت مأمونيتها.

وأضاف في مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج "حديث القاهرة" الذي يُقدمه الإعلاميان خيري رمضان وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الأحد، أن سرعة إجراء التجارب على اللقاحات راجع إلى أنّ البشرية تواجه وباء يحصد أرواح وأصاب الملايين.

وأشار إلى أن الإصابة بكورونا أخطر بكثير من الآثار الجانبية التي قد تنجم عن الحصول على اللقاح، معقّبًا: "هذه الآثار الجانبية لا تذكر بجانب الإصابة".

وتابع: "الإصابة تعني وفاة.. الإصابة ليست أمرًا مؤقتًا، فهي متلازمة تصيب 30% من الأشخاص بعد التعافي بآثار نفسية وعضوية".

وأفاد الحداد، بأنّ هناك الكثير من حالات الوفاة التي نجمت عن آثار كورونا بعد التعافي مثل مرض التليف الرئوي.

وأوضح أن لقاحات كورونا، مهما كان نوعها أو طريقة تصنيعها، مرّت بكل التجارب اللازمة، لافتًا إلى أنه تم تصنيعها بنفس الطرق التقليدية للقاحات المعتادة ومن قِبل نفس الشركات.