اعتقال 8480 فلسطينا بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

قال بيان مشترك لهيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اعتقلت يوم أمس واليوم السبت 20 فلسطينيا على الأقل، بينهم سيدة، وأطفال منهم طفلة من القدس أفرج عنها لاحقاً، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات: رام الله، الخليل، نابلس، طولكرم، جنين، والقدس، رافقها عمليات تنكيل واسعة بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تخريب وتدمير منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، وفق بيان.

يذكر أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر بلغت نحو (8480)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

حملات الاعتقال هذه تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعيّ) كجزء من الاجراءات الانتقامية في استهداف المواطنين، والتي تصاعدت وتيرتها في ظل العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر.

يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.