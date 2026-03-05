الإبلاغ عن انفجار كبير على ناقلة نفط قبالة سواحل الكويت

أبلغ قائد ناقلة نفط قبالة سواحل الكويت في الخليج عن وقوع "انفجار كبير" على متنها، بحسب هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.

وقالت الهيئة إنها تلقت تقريرا عن الحادث على بعد نحو 55 كيلومترا جنوب شرق منطقة مبارك الكبير في الساعة 2240 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.

وأوضحت الهيئة في تحذيرها: "أبلغ قائد الناقلة الراسية أنه شهد وسمع انفجارا كبيرا في الجانب الأيسر ثم شاهد قاربا صغيرا يغادر المنطقة. هناك نفط في المياه من خزان الشحن، ما قد يكون له تأثير بيئي، وسجلت دخول المياه إلى السفينة، ولم يتم الإبلاغ عن أي حرائق، والطاقم بخير وسلامة".

وأضافت الهيئة أن التحقيقات جارية وحثت على توخي الحذر عند المرور في المنطقة.

ومنذ بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران مطلع الأسبوع الجاري، استهدفت طهران مواقع في دول الخليج ردا على ذلك، بما في ذلك أهداف مدنية وقواعد عسكرية أمريكية.

ووقعت بالفعل هجمات عدة في الكويت، أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة عشرات آخرين.

وتعرضت السفن مرارا لإطلاق صواريخ في الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان. وأدت التهديدات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة إلى توقف شبه كامل لحركة الشحن التجاري في المنطقة منذ اندلاع الأعمال العدائية الأخيرة.

وقال الرئيس الأمريكي إن البحرية الأمريكية ستقوم بمرافقة السفن عبر مضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لنقل النفط والغاز، إذا لزم الأمر.

