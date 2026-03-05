البنتاجون تكشف عن هوية جنديين أمريكيين من بين 6 قتلوا في هجوم على الكويت

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) يوم الأربعاء عن اسمي آخر جنديين من بين ستة جنود أمريكيين قتلوا في هجوم على الكويت، وهما من ولايتي كاليفورنيا وأيوا.

وتم تحديد هويتهما على النحو التالي: روبرت مارزان /54 عاما/ من ساكرامنتو، وجيفري أوبراين /45 عاما/ من إنديانولا في أيوا.

وقالت البنتاجون إن مارزان كان في موقع الحادث عندما ضربت طائرة مسيرة مركز القيادة في الكويت، ويُعتقد أنه "الشخص الذي توفي في مكان الحادث"، وفق البيان. وسيؤكد الفاحص الطبي الهوية رسميا، حسبما أفادت البنتاجون.

وكانت الوزارة كشفت عن هوية الجنود الأربعة الآخرين يوم الثلاثاء.