 محافظ الغربية يتابع نسب إنجاز أعمال المبادرة الرئاسية بنهطاي في جولته المسائية - بوابة الشروق
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محافظ الغربية يتابع نسب إنجاز أعمال المبادرة الرئاسية بنهطاي في جولته المسائية

علاء شبل
نشر في: الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 - 9:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 - 9:12 م

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، جولة تفقدية مسائية تفقد خلالها مشاريع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والجاري تنفيذها بقرية نهطاي بمركز زفتى.

بدأت الجولة بتفقد الأعمال الجارية بنقطة شرطة نهطاي، مركز تنمية الأسرة، مركز الشباب ومدرسة نهطاي للتعليم الأساسي.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة الأعمال بكورنيش نهطاي وكذلك الأعمال الجارية بأسواق نهطاي والتي أشرفت على الانتهاء، واختتم المحافظ الجولة بتفقد الأعمال القائمة بوحدة طب الأسرة، رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

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