 صحيفة يونانية: اجتماع رئيس وزراء اليونان والرئيس التركي يؤكد تحسن العلاقات بين البلدين - بوابة الشروق
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صحيفة يونانية: اجتماع رئيس وزراء اليونان والرئيس التركي يؤكد تحسن العلاقات بين البلدين

د ب أ
نشر في: الأربعاء 20 سبتمبر 2023 - 10:31 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 سبتمبر 2023 - 10:31 ص

من المتوقع أن يتأكد المناخ الإيجابي في المرحلة الحالية من العلاقات اليونانية التركية، التي تطورت خلال الأشهر السبعة الماضية، بعد الاجتماع بين رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء.
وبصرف النظر عن رمزيته الواسعة، سيكون الاجتماع أيضا مهما، حيث سيناقش الزعيمان وسيوافقان على جدول الأعمال الرئيسي، الذي سيتم طرحه في المحادثات الفنية المقررة في 16 أكتوبر المقبل بين نائبي وزيري الشؤون الخارجية اليوناني، الكسندرا بابادوبولو والتركي بوراك اكسابار في أثينا.
وسيلتقي ميتسوتاكيس وأردوغان في البيت التركي، ناطحة السحاب الواقعة أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك.

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