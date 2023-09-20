قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تؤكد على الحياد الإيجابي لكل مؤسسات وأجهزة الدولة خلال الانتخابات الرئاسية وفقا لما ينص عليه الدستور والقانون.



وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، اليوم الأربعاء، أنه سيتم اتخاذ كل الصلاحيات والإجراءات التي يكفلها الدستور والقانون للهيئة حال رصد أي صورة من صور التجاوز في هذا الشأن.



وأشار إلى أن الهيئة تابعت ما جرى تناوله من محاولات البعض التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية قبل الإعلان عن الجدول الزمني الانتخابي.



ولفت إلى أنّ الهيئة لن تتهاون بأي شكل من الأشكال في اتخاذ كل الإجراءات وتطبيق أحكام القانون، تجاه أي شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك في شفافية أو نزاهة عمل الهيئة الوطنية.



وشدد على أن الهيئة لن تسمح بأي تجاوز أو تطاول، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات التي يكفلها القانون، ضد كل من يحاول تشويه العرس الديمقراطي والخروج به عن الأطر والضوابط.



وعبر عن الثقة الكاملة في الشعب المصري وفطنته ووطنيته وحكمته في المحافظة على أمن وسلامة البلاد، ودعم مسيرة الديمقراطية، وأن تخرج الانتخابات الرئاسية المقبلة بالصورة والمضمون اللائق.



ويهدف المؤتمر لإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.



وكان الجهاز التنفيذي قد أعد تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.



وأحال الجهاز التنفيذي تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي عقد بدوره عدة اجتماعات للتأكد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات.