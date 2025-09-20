سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت إدارة أمن الجسور الأردنية، إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين غداً الأحد، فيما ستبقى حركة المعبر التجاري (الشحن) مغلقة حتى إشعار آخر.

ودعت إدارة الأمن، في بيان، مستخدمي الجسر إلى التقيد بالمواعيد المحددة، توفيراً لجهدهم ووقتهم.

وكان الأردن، أعلن الخميس، وقف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين بعد إغلاقه من الجانب الآخر إثر إطلاق نار عند "معبر اللنبي".

وقتل عنصرا أمن إسرائيليان، الخميس، في إطلاق نار عند معبر حدودي بين الضفة الغربية والأردن.

وقالت خدمة الطوارئ الإسرائيلية إن الرجلين اللذين يبلغان نحو 20 و60 عاما وأصيبا في الحادث الذي وقع عند معبر اللنبي (جسر الملك حسين)، توفيا متأثرين بجروحهما.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن المهاجم أردني وصل إلى المعبر في شاحنة يقودها تحمل مساعدات إلى غزة، ثم فتح النار على أشخاص وطعنهم أيضا.

وكشف بيان وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية أن السائق المهاجم هو عبد المطلب القيسي، من مواليد عام 1968، وبدأ منذ 3 أشهر العمل سائقًا لإيصال المساعدات إلى غزة.