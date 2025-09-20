استطلاع ألماني: 83% يرون هجمات إسرائيل على غزة غير مبررة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا، أن 83 بالمئة من المواطنين يرون أن هجمات إسرائيل على غزة غير مبررة.

وشمل الاستطلاع الذي أجرته قناة "زد دي إف/ ZDF" الألمانية، 1419 شخصا، حيث تم سؤالهم عن آرائهم بشأن هجمات إسرائيل على غزة.

وكشفت النتائج أن 83 بالمئة يعتبرون أن الهجمات الإسرائيلية غير مبررة، بينما اعتبرها 10 بالمئة مبررة.

وأنتقد غالبية المشاركين مقتل عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين في غزة جراء الهجمات الإسرائيلية.

وأشارت القناة أنها المرة الأولى التي يًسجل فيها نسبة مرتفعة لهذا الحد ضد الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و208 شهداء، و166 ألفا و271 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 440 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.