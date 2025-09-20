اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، عدة مناطق فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، تركزت شمالا، وتخللها مداهمة منازل ومواقع أثرية، وفق إعلام حكومي وشهود عيان.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن الجيش اقتحم عدة مناطق شمالي الضفة بينها؛ بلدات قباطية وجبع والزبابدة، جنوب مدينة جنين (شمال).

وأضافت الوكالة أن الجيش انتشر في بلدة قباطية وشوارعها "وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات".

وأشارت إلى أن "قوة راجلة اقتحمت بلدة جَبع "ومزقت صور الشهداء في الشوارع"، بينما أطلق "جنود الاحتلال الرصاص الحي تجاه المواطنين عقب اقتحامهم بلدة الزبابدة، دون أن يبلغ عن إصابات".

وشمالي الضفة أيضا، ذكرت الوكالة أن "الجيش الإسرائيلي عزز قواته وإجراءاته العسكرية في محيط مدينة نابلس، وأغلق حاجز دير شرف (العسكري) غرب المدينة، في كلا الاتجاهين، واحتجز مركبات المواطنين، وفتشها بشكل دقيق".

وتابعت أن "قوات الاحتلال شددت كذلك من إجراءاتها على حاجز بيت فوريك شرق المدينة، ودققت في هويات المواطنين وفتشت المركبات، ما أدى لأزمة مرورية خانقة".

وشمال غرب نابلس، أفادت "وفا" بأن قوة إسرائيلية اقتحمت موقعا أثريا في قرية الناقورة "وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم".

كما اقتحم الجيش مخيم الفارعة، جنوب مدينة طوباس "وداهم عددا من المنازل" دون أن تشير "وفا" إلى وقوع إصابات أو اعتقالات.

ووسط الضفة، ذكرت الوكالة الرسمية أن "الجيش الإسرائيلي اقتحم، بلدة الرام، شمال القدس المحتلة، وأطلق قنابل الغاز السام صوب المركبات، دون أن يبلغ عن إصابات".

كما أفاد شهود عيان للأناضول باقتحام قوة عسكرية قرية النبي صالح، شمال غرب مدينة رام الله (وسط).

أما جنوبي الضفة، فذكر شهود عيان للأناضول أن الجيش الإسرائيلي اقتحم قرية الطَبقة، جنوب مدينة الخليل، وأوقف مركبات ودقق في هويات ركابها.

وبموازاة الإبادة في غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، فيما صعد المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1042 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و160 آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و208 شهداء، و166 ألفا و271 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442​​​​​​​ فلسطينيا بينهم 147 طفلا.