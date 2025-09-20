السيسي: إمكانيات مصر وسنغافورة تؤهل لشراكة اقتصادية إقليمية تمتد إلى إفريقيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن زيارة رئيس جمهورية سنغافورة الصديقة، ثارمان شانموجار، تمثل خطوة جديدة على طريق تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي توشك على إتمام عامها الستين، مؤكدا أن هذه العلاقات أثبتت عبر التاريخ أنها قوية ومتميزة، تقوم على الاحترام المتبادل والتفاهم والتوافق في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم، إلى أن مصر تفتخر بكونها من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال سنغافورة عام 1965، وكانت الأولى عربيا وإفريقيا في ذلك، كما أرست أسس صداقة وتفاهم راسخة تمتد حتى اليوم.

وعبر الرئيس السيسي عن أمله في تعزيز آفاق العلاقات الثنائية، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والثقافية، وفي تبادل الخبرات وبناء القدرات، وكذلك جوانب التعاون مع الأزهر الشريف.

ولفت إلى تطرق اللقاء إلى دفع التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وسنغافورة إلى آفاق أوسع، لا سيما بعد ما شهده هذا التعاون من تطور كبير في السنوات الماضية، معربا عن تطلعه لأن يرتقي هذا التعاون إلى مستويات تتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع البلدين وإمكانياتهما المشتركة.

وأكد تقديم كل الدعم للاستثمارات السنغافورية وزيادة التبادل التجاري؛ لتنشيط هذه الاستثمارات وتوسيع نطاقها.

وشدد على أن ما تملكه سنغافورة من إمكانيات كبيرة في مجال التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى ما حققته مصر من تقدم في تطوير بيئتها الاقتصادية يؤهل البلدين لإقامة شراكة اقتصادية متميزة تمتد إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، باعتبار مصر بواية طبيعية لإنشاء شراكات نوعية بين مصر وسنغافورة في مشروعات استثمارية وتجارية تتجه لدول المنطقة.