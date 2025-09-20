ألونسو يعلق على غضب فينيسيوس بعد استبداله أمام إسبانيول: ربما تسرعت قليلا

اعترف تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، بأن قرار استبدال فينيسيوس جونيور خلال مواجهة إسبانيول قد أثار غضب اللاعب البرازيلي، مشيرًا إلى أنه كان بإمكانه الانتظار لبعض الوقت قبل إخراجه.

وقال ألونسو في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» إسبانيا: «فينيسيوس لم يسجل اليوم، لكن شعوره كان جيدًا. ربما كان بإمكاني الانتظار قليلًا قبل استبداله، لكن المباراة كانت تحتاج إلى دماء جديدة لإحكام السيطرة».

وأضاف: «من الطبيعي أن يغضب فينيسيوس عند تغييره، وهذا يعكس رغبته في الاستمرار والعطاء. أنا راضٍ عن أدائه، لكنه في النهاية جزء من خطة الفريق».

وكان ريال مدريد قد واصل سلسلة انتصاراته بالفوز على إسبانيول (2-0) بفضل هدفي ميليتاو ومبابي، ليصل إلى 15 نقطة من 5 مباريات محققًا العلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 10 نقاط في المركز الثالث.