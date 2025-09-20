وصول وزير الثقافة وأحمد السقا في ختام الدورة 15 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

وصل منذ قليل وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو والفنان أحمد السقا لمكتبة الإسكندرية، والتي تستضيف الليلة حفل ختام الدورة الـ15 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج)، والتي تحمل اسم الفنان محمد هنيدي.

وأقيمت الفعاليات في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر الجاري، و المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحت قيادة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، الدكتور جمال ياقوت المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان.

يتضمن برنامج حفل الافتتاح عدد من الفقرات المميزة والتكريمات، ويستهل الحفل فقراته بالسلام الجمهوري، ثم عرض فيلم عن فعاليات الدورة الخامسة عشر، ويلي ذلك فقرة فنية، ثم تكريم اللجنة العليا للمهرجان ولجنة التحكيم، ويختتم الحفل بتكريم الفنان محمد هنيدي ويسلمه التكريم الفنان أحمد السقا.

ويشارك في المهرجان هذا العام 17 عرض مسرحي، بواقع 4 عروض مصرية، و 13 عرض من خارج مصر من 12 دولة غربية وعربية، ويقدم المهرجان 6 ورش مميزة ومتنوعة يقدمها مجموعة من الفنانين والمدربين أصحاب الخبرة الكبيرة، وتضم لجنة تحكيم المهرجان هذا العام المخرجة والممثلة الأمريكية " مونيكا هنكن " رئيس لجنة التحكيم وعضوية كلا من المخرج والفنان المصري تامر كرم، الفنان المصري إبراهيم السمان، الممثل والمخرج الفلسطيني، إيهاب زاهده، المخرج والسينوغراف الكويتي نصار النصار والفنانة المصرية نادت عادل مقرر لجنة التحكيم.