قررت قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس أخصائية ترميم والمتهم الثاني في واقعة سرقة أسورة أثرية من المتحف المصري، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كما قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل المتهمين الثالث والرابع على ذمة التحقيقات.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة سرقة إسورة ذهبية تعود للعصر المتأخر من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم داخل المتحف المصري.

بدأت الواقعة بورود بلاغ لوزارة الداخلية بتاريخ 13 سبتمبر الجاري من كلٍ من وكيل المتحف المصرى، وأخصائى ترميم بالمتحف لاكتشافهما اختفاء أسورة ذهبية "تعود للعصر المتأخر" من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم داخل المتحف.

وأسفرت التحريات عن أن مرتكبة الواقعة أخصائية ترميم بالمتحف المصرى، وأنها تمكنت من سرقة الأسورة بتاريخ 9 سبتمبر أثناء تواجدها بعملها بالمتحف "بأسلوب المغافلة"، وقيامها بالتواصل مع أحد التجار من معارفها "صاحب محل فضيات بالسيدة زينب بالقاهرة"، والذى قام ببيعها لـ"مالك ورشة ذهب بالصاغة" مقابل مبلغ 180 ألف جنيه.

وتابعت التحريات أن الأخير باع الأسورة لـ"عامل بمسبك ذهب مقابل مبلغ 194 ألف جنيه، حيث قام بصهرها ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها.



فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكورين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم ضبط المبالغ المالية حصيلة بيع الأسورة بحوزتهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.