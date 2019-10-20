

يستقبل الدكتور كمال جاد شاروبيم، غدا الاثنين، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، لتسليم شهادات تخرج للمتدربين، وتسليم شهادات "أمان"، وافتتاح ملتقى توظيف الشباب بالصالة المغطاة باستاد المنصورة.



