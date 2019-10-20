الأكثر قراءة
الدكتور محمد غنيم يعتذر لنادي القضاة عن تصريح في برنامج عمرو أديب
الري: الوارد من فيضان النيل لم يحدث منذ 50 عاما
تعديل نظام التعيين بالجامعات: عقود توظيف مؤقتة 3 سنوات قابلة للتجديد
مرتضى: بيان الأهلي بعد تأجيل القمة؟ لا تتراجع يا خطيب وإنا لمنتظرون
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟
جيد
متوسط
ضعيف
النتـائـج
تصويت
يستقبل الدكتور كمال جاد شاروبيم، غدا الاثنين، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، لتسليم شهادات تخرج للمتدربين، وتسليم شهادات "أمان"، وافتتاح ملتقى توظيف الشباب بالصالة المغطاة باستاد المنصورة.