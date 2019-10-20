 غدا.. وزير القوى العاملة يزور الدقهلية لافتتاح ملتقى التوظيف - بوابة الشروق
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غدا.. وزير القوى العاملة يزور الدقهلية لافتتاح ملتقى التوظيف

وزارة القوي العاملة
وزارة القوي العاملة
نعمان سمير
نشر فى : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 11:05 ص | آخر تحديث : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 11:05 ص


يستقبل الدكتور كمال جاد شاروبيم، غدا الاثنين، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، لتسليم شهادات تخرج للمتدربين، وتسليم شهادات "أمان"، وافتتاح ملتقى توظيف الشباب بالصالة المغطاة باستاد المنصورة.


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