خالد لطيف يعتذر عن عدم خوض انتخابات الزمالك

قرر خالد لطيف، المرشح على منصب أمين صندوق مجلس إدارة نادي الزمالك، الاعتذار عن عدم خوض السباق الانتخابي، والمقرر إقامته اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن تنطلق انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي سيقود القلعة البيضاء في الفترة من 2023 وحتى 2027، في التاسعة من صباح اليوم الجمعة.

وعلمت «الشروق» أن خالد لطيف المرشح على منصب أمين الصندوق، قرر الاعتذار عن عدم خوض السباق الانتخابي، بعد عودة حسام المندوه إلى الكشوف الانتخابية.

يُذكر أن اللجنة المُكلفة بإدارة الزمالك قررت عودة المندوه إلى الانتخابات، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية باستبعاده.