نفى الفنان أحمد فهمي، أن يكون قد هاجم الفنان أحمد زاهر بسبب موقفه من تقديم المشاهد الجريئة .

وقال خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة، إنّه سُئل عن تصريح زاهر بأنه يرفض أن تقدم بناته هذه الأدوار، فرأى أنّه لا يجب أن يحدد الشخص لغيره ما يفعله.

وأضاف أنّه مكالمة هاتفية جمعت بينهما بسبب هذا الأمر بعدما نُشر خبرٌ زعم أنّه يهاجم في زاهر، فقرر التواصل معه هاتفيًّا، وتأكّد من عدم وجود أزمة بسبب تصريحه.

وتابع: "وجهة نظره تُحترم لكن لا يجب تصديرها على أنّها وجهة النظر الصحيح".

وأشار زاهر إلى أنّه لم يقدم هذه المشاهد، وأكّد أن نوعية جمهوره لا يتقبل ذلك، وتابع: "مقدرش أقول إني بارفض هذه المشاهد لإن فيه زملاء بيعملوها وأنا باحترمهم".

ورأى أنّ هناك مشاهد جريئة في تاريخ السينما لم يكن بالإمكان تبديلها بمشاهد غير جريئة، موضحًا أنّه لم يتعرض لهذا الموقف من قبل.