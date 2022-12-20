الأردن: مباحثات القادة المشاركين في مؤتمر بغداد تضمنت تأكيد دعم حقوق الفلسطينيين

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن مؤتمر بغداد مخصص لمناقشة الوضع في العراق، مؤكدا أن هناك مباحثات ثنائية بين القادة تتناول عديد القضايا.

وأضاف في مؤتمر صحفي بعد عقد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية باستضافة الأردن، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات الثنائية بين القادة تضمنت التأكيد على الحاجة للتقدم في القضية الفلسطينية وضرورة دعم حقوق الفلسطينيين، إلى جانب الاهتمام بدعم لبنان في أزمته ومنع تدهور الأوضاع أكثر.

وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة للتعاون الاقتصادي لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.

وانطلقت الثلاثاء، في البحر الميت، أعمال الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بدعوة من الملك عبدالله الثاني، وبالتنسيق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبحضورهما.

وعُقد المؤتمر بمشاركة مصر والإمارات والسعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان، وتركيا وإيران وفرنسا، وتناول 5 ملفات بارزة يأتي على رأسها الأوضاع في العراق ولبنان وسوريا ومكافحة الإرهاب وأمن الغذاء والطاقة والملف النووي الإيراني.

وعُقدت القمة على مرحلتين، الأولى مفتوحة ثم فترة استراحة تليها جلسة مغلقة؛ بهدف مساعدة العراق على توفير الأمن والازدهار، إلى جانب بحث قضايا المنطقة.