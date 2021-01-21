كوريا الجنوبية تسجل 16 وفاة بفيروس كورونا

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سجلت كوريا الجنوبية 16 وفاة إضافية بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 1316 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن السطات الصحية صباح اليوم الخميس أنه تم أيضا تسجيل 401 إصابة بالفيروس ، ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 73918 .