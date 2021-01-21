إنشاء عجلة ترفيهية أمام برج القاهرة بمساحة 5 آلاف متر

عبد العال: إطلاق المشروع العام المقبل

وضع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حجر الأساس لتنفيذ أول عجلة ترفيهية دوارة بالعاصمة "Cairo eye" في حديقة المسلة أمام برج القاهرة على مساحة 5 آلاف متر٢، بتكلفة قدرها ٥٠٠ مليون جنيه.

وقال عبد العال إن Cairo Eye تعد أول عجلة ترفيهية وسياحية دوارة بالعاصمة والأكبر من نوعها في إفريقيا، وتقع على ارتفاع ١٢٠ متر وتتيح مشاهدة المدينة لمسافة ٥٠ كم، ورؤية كافة المعالم البارزة المحيطة حولها، بإطلالة بانورامية بنطاق ٣٦٠ درجة على مدينة القاهرة، كما سيتم الاعتماد على الوسائط المتعددة لإثراء الرحلة بمعلومات عن المعالم بالتزامن مع رؤيتها.

وأضاف أنه تم تصميم المشروع مع مراعاة كافة الاشتراطات البيئية للحفاظ على هوية منطقة الزمالك، بالإضافة إلى الحفاظ على كافة الأشجار والنخيل الموجودة بالحديقة، كما سيتم زيادة إجمالي المساحات الخضراء بالمشروع بنسبة 15% لتصل إلى 7 آلاف م2 بدلاً من 6100 م2 الموجودة حاليًا.

وأشار المحافظ إلى تطبيق كافة وسائل الأمان، مضيفًا أنه تم وضع دراسة مرورية لضمان تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة، مع توفير وسائل مختلفة للوصول إلى المشروع مثل خدمة النقل النهري، وتخصيص ساحات انتظار للسيارات تسع ٥٠٠ سيارة فوق الأرض وعلى ارتفاع طابقين، باستخدام أحدث تكنولوجيا إدارة المواقف.

وأوضح أن رؤية الدولة لتطوير العاصمة تعتمد على الحفاظ على المباني الأثرية وذات القيمة مع إثرائها بالمشروعات السياحية العالمية الحديثة مثل مشروع Cairo Eye، والذي يقام على غرار المشروعات الموجودة بالعواصم العالمية كلندن ودبي ولاس فيجاس وسنغافورة لإعادة الدور الريادي والسياحي للقاهرة على خارطة السياحة العالمية.

وكشف أن المشروع تم اختياره ليقام في واحدة من المناطق ذات الخصوصية الشديدة كالزمالك، والتي تتمتع بالإطلال على نهر النيل، بما يحقق هدفًا استراتيجيًا للتنمية السياحية المستدامة ويتكامل مع مشروع ممشى أهل مصر ومثلث ماسبيرو وتطوير ميادين القاهرة الخديوية وميدان التحرير.

وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم إطلاق المشروع العام القادم 2022، مشيرًا إلى أن المشروع سيضم مجموعة من الخدمات والمرافق كالمتاجر ومنطقة مطاعم ومنطقة ترفيه وقاعة متعددة الأغراض مطلة على النيل بمساحة ١٠٠٠ متر٢.