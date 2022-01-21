مصطفي شوبير : أتواصل بشكل دائم مع محمد الشناوي

أكد مصطفى شوبير، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تعادل الفريق أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق، في كأس رابطة الأندية المحترفة، ليس النتيجة الأفضل، مؤكدًا أن الأهلي هدفه دائمًا هو تحقيق الفوز والمنافسة على أي لقب.
وأضاف شوبير: «قبل بداية الشوط الثاني بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق تحدث مع اللاعبين وطالب الجميع بتقديم أدائهم المعروف».
وأشار حارس الأهلي إلى أن جميع اللاعبين الذين شاركوا في بطولة كأس الرابطة وفي مباراة المقاولون العرب اليوم هم أبناء قطاع الناشئين، وهناك تفاهم بين الجميع وهو ما ظهر خلال المباريات.
ووجه شوبير الشكر إلى جميع المدربين الذين تعاقبوا على تدريبه، لا سيما الثنائي عمرو أنور وعادل عبد الرحمن وجميع مدربي القطاع.
وأكد مصطفى شوبير أن هناك تواصلًا دائمًا بينه وبين الحارس محمد الشناوي كابتن الفريق الموجود حاليًّا مع المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا، وأن الشناوي يسدي له النصائح دائمًا.
واختتم حارس الأهلي تصريحاته مؤكدًا أن جميع المصريين يقفون في ظهر المنتخب الوطني وداعمين له خلال بطولة أمم إفريقيا، وننتظر التتويج بالبطولة وإسعاد الملايين.