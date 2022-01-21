مصطفي شوبير : أتواصل بشكل دائم مع محمد الشناوي

أكد مصطفى شوبير، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تعادل الفريق أمام ‏المقاولون العرب بهدف لكل فريق، في كأس رابطة الأندية المحترفة، ليس النتيجة الأفضل، ‏مؤكدًا أن الأهلي هدفه دائمًا هو تحقيق الفوز والمنافسة على أي لقب.‏

وأضاف شوبير: «قبل بداية الشوط الثاني بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق تحدث مع اللاعبين ‏وطالب الجميع بتقديم أدائهم المعروف».‏

وأشار حارس الأهلي إلى أن جميع اللاعبين الذين شاركوا في بطولة كأس الرابطة وفي ‏مباراة المقاولون العرب اليوم هم أبناء قطاع الناشئين، وهناك تفاهم بين الجميع وهو ما ‏ظهر خلال المباريات.‏

ووجه شوبير الشكر إلى جميع المدربين الذين تعاقبوا على تدريبه، لا سيما الثنائي عمرو أنور ‏وعادل عبد الرحمن وجميع مدربي القطاع.‏

وأكد مصطفى شوبير أن هناك تواصلًا دائمًا بينه وبين الحارس محمد الشناوي كابتن الفريق الموجود حاليًّا مع ‏المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا، وأن الشناوي يسدي له النصائح دائمًا. ‏

واختتم حارس الأهلي تصريحاته مؤكدًا أن جميع المصريين يقفون في ظهر المنتخب الوطني وداعمين له خلال بطولة ‏أمم إفريقيا، وننتظر التتويج بالبطولة وإسعاد الملايين.‏