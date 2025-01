ديف شابيل يطلب من ترامب التعاطف مع النازحين في باليساديس أو فلسطين في مونولوج SNL

بدأ ديف شابيل الحلقة الأولى من برنامج Saturday Night Live لعام 2025 بضجة، حيث تناول مواضيع مختلفة، بدءًا من حرائق الغابات في لوس أنجلوس وحتى تنصيب دونالد ترامب، ورحيل جيمي كارتر، وأيضا ورد ذكر فلسطين في الحلقة.

ورد ذكر فلسطين في الحلقة، مرتين، الأولى عند حديثه عن الرئيس الأمريكي الراحل جيمي كارتر، ومشاهدته صورا للرجل أثناء زيارته لفلسطين.

معلقا: "عندما رأيت تلك الصور، دمعت عيناي، قلت إنني لا أعرف ما إذا كان هذا رئيسًا جيدًا، لكنني متأكد من أنه رجل عظيم، لقد جعلني أشعر بالفخر الشديد".

أما الموضع التاني عندما تحدث عن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وقال: "الرئاسة ليست مكانًا للأشخاص التافهين، دونالد ترامب، أعلم أنك تشاهد العرض، يا رجل تذكر، سواء صوت الناس لك أم لا، فإنهم جميعًا يعتمدون عليك".

وتابع، "سواء أحبوك أم لا، فإنهم جميعًا يعتمدون عليك. العالم كله يعتمد عليك، وأنا أعني هذا عندما أقوله، حظًا سعيدًا، من فضلك قم بعمل أفضل في المرة القادمة، من فضلكم جميعًا، قوموا بعمل أفضل في المرة القادمة".

مضيفا، "لا تنسوا إنسانيتكم ويرجى التعاطف مع النازحين، سواء كانوا في باليساديس أو فلسطين".

كما علق على حرائق لوس أنجلوس وقال: "ذكروا في الأخبار أن هذه الحرائق كانت المأساة الأكثر تكلفة على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة اعتقد السبب أن الناس في لوس أنجلوس لديهم أشياء جيدة وأثرياء يمكنني حرق 40 ألف فدان في ولاية ميسيسيبي مقابل ستمائة أو سبعمائة دولار فقط"، وذلك إشارة إلى الفروق الطبقية الهائلة بين الأمريكيين.

وقدم شابيل مونولوجًا مدته 17 دقيقة وصفته العديد من المنصات الإعلامية بأنه مثير للجدل، كما كان أطول مونولوج في تاريخ Saturday Night Live، وفقًا لتقارير NBC News .

كانت الحلقة من برنامج snl مشتعلة بالقضايا وأسماء المشاهير أيضا، وبذلك يستمر الموسم التاريخي الخمسين من SNL والذي سيتم الاحتفال به بحلقة خاصة مدتها 3 ساعات في وقت الذروة في 16 فبراير القادم.

ديف شابيل هو ممثل كوميدي وكاتب ومنتج أمريكي شهير، ومعروف بنكاته اللاذعة ونقده للعديد من القضايا في الولايات المتحدة الأمريكية، وحاصل على جائزة إيمي في 2017، كما فاز ديف بجائزة جرامي في عام 2018 عن مسلسله The Age of Spin وDeep in the Heart of Texas على نتفليكس.

واطلق على شابيل لقب "عبقري الكوميديا في أمريكا" من قبل مجلة Esquire في عام 2006 و"الأفضل" من قبل كاتب Billboard في عام 2013.