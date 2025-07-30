أمريكا: لجنة تشريعية توافق على مرشح ترامب لقيادة وكالة الأمن السيبراني

صوتت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، لصالح المضي قدما في ترشيح مرشح الرئيس دونالد ترامب لقيادة الوكالة المعنية بحماية البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة، بما في ذلك أنظمة الانتخابات.

وصوت أعضاء لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ بأغلبية 9 أصوات مقابل 6 أصوات لصالح التوصية بترشيح شون بلانكي لمنصب مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، المعروفة باسم (سي أي إس أيه)، التابعة وزارة الأمن الداخلي.

وتعاني الوكالة من تقليص في القوى العاملة والتمويل، بالإضافة إلى انتقادات من الجمهوريين بشأن بعض أنشطتها المتعلقة بالانتخابات.

ويُذكر أن بلانكي، الذي تقاعد من خدمته في خفر السواحل الأمريكي في عام 2023، عمل في إدارة ترامب الأولى مديرا لسياسات الأمن السيبراني في مجلس الأمن القومي، ثم نائبا أول لمساعد الوزير في وزارة الطاقة الأمريكية.

وإذا صادق مجلس الشيوخ، الخاضع لسيطرة الجمهوريين، على تعيينه، فسيتسلم وكالة غارقة في توترات حزبية بشأن الدور الذي ينبغي أن تضطلع به في التصدي لمزاعم كاذبة حول التصويت أو تزوير الانتخابات.