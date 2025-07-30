ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى أعلى مستوياتها منذ أسبوعين

وصلت أسعار الغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين، اليوم الأربعاء، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاقبة الهند على مشترياتها من النفط والغاز الطبيعي الروسيين، مما أثار مخاوف بشأن توقعات العرض في السوق العالمية.

وأغلقت العقود الآجلة القياسية على ارتفاع بنسبة 3ر1% بعد تقلبها في وقت سابق من اليوم في آخر يوم تداول للعقود تسليم أغسطس.

ويستعد المتعاملون في السوق لتحركات أمريكية ضد مشتريي النفط والغاز الروسيين، بما في ذلك الهند والصين، في إطار تحركات ترامب لزيادة الضغط على موسكو للتوصل إلى هدنة في الحرب مع أوكرانيا.

وهدد ترامب أمس بفرض عقوبات اقتصادية صارمة ضد موسكو إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع أوكرانيا في غضون 10 أيام مما يجعل الموعد النهائي لفرض العقوبات هو 8 أغسطس.

ونتيجة تهديد ترامب لروسيا ارتفع سعر النفط وتلاه سعر الغاز، الذي عوض خسائره السابقة التي تكبدها في أعقاب تصريح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك عن آفاق جديدة لوقف الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا.

وفي حين أن أوروبا تحصل على إمدادات الغاز من عدد من الموردين العالميين بعد أن قلّصت روسيا معظم صادراتها خطوط الأنابيب إلى إليها في عام 2022، فإنها تتنافس على حصة محدودة من شحنات الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحرًا مع مستهلكين رئيسيين آخرين، مثل الصين.

ومن المرجح أن تؤدي أي جهود لضرب صادرات روسيا عقابًا لها على استمرار القتال إلى تكثيف الطلب على الإمدادات البديلة.

وفي تعاملات بورصة أمستردام للسلع أنهت عقود الغاز الهولندية القياسية التعاملات عند مستوى 54ر34 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل وهو أعلى مستوى لها منذ 16 يوليو/تموز الحالي، لتواصل ارتفاعها للجلسة الرابعة على التوالي.