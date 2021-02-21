ولي عهد أبوظبي يبحث علاقات التعاون بين الإمارات وعدد من الدول المشاركة في آيدكس 2021

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأحد، على هامش فعاليات الدورة 15 لمعرض الدفاع الدولي " آيدكس 2021"، العلاقات بين الإمارات وعدد من الدول المشاركة في المعرض.

والتقى بن زايد، بكل من اللورد إدوارد ليستر مبعوث رئيس الوزراء البريطاني إلى منطقة الخليج، والفريق جوي مارتن سامبسون كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية للشرق الأوسط، والفريق برهانو جولا رئيس قوات الدفاع الوطني في إثيوبيا، ودينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية، ونيكولاس باناجيوتوبولس وزير الدفاع في اليونان، علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات العربية المتحدة وبلادهم.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن محمد بن زايد بحث معهم - خلال اللقاءات - التعاون في مختلف الجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية.

كما تناول محمد بن زايد والضيوف، أهمية معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس" ودوره في تعزيز التعاون والتنسيق، وإقامة شراكات بين مختلف الشركات والمؤسسات الإقليمية والعالمية المعنية بصناعات الدفاع، إضافة إلى الاطلاع على أحدث ما توصل إليه عالم الصناعات من تقنيات وأنظمة دفاعية متطورة، تسهم في مواجهة التحديات المشتركة التي يشهدها العالم.

وتفقد ولي عهد أبوظبي، الأحد، عددا من الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة في الدورة الخامسة عشرة لمعرض (آيدكس 2021)، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، واطلع خلال الجولة التفقدية، على أحدث ابتكارات الشركات والدول وإنتاجها من الآليات المتطورة وأنظمة التحكم وتقنيات الرادارات الدفاعية والعسكرية وغيرها.

وقال بن زايد، إن معرض الدفاع الدولي (آيدكس 2021) أصبح أحد أهم المنصات العالمية المعنية بحاضر الصناعات الدفاعية ومستقبلها، ويتيح فرصة الاطلاع على أحدث النظم التي تعرضها الشركات العالمية على صعيد الصناعات الدفاعية والعسكرية والأمنية، التي باتت اليوم توظف مختلف تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن تنظيم المعرض في موعده وحجم المشاركات فيه يجسدان قدرة دولة الإمارات وكفاءتها باستضافة الأحداث العالمية في مختلف الظروف.

وأضاف أن المعرض يواصل دوره في تعزيز الشراكات ومد جسور التواصل والتعاون بين الدول، مؤكدا أن صناعة الدفاع تعد رافداً مهماً من روافد التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات والعديد من دول العالم.

وتعرف بن زايد، خلال لقائه ممثلي الدول وكبار مسؤولي الشركات العارضة، على أهم ابتكاراتهم ومعروضاتهم من الأنظمة الدفاعية الذكية وآخر ما أنتجته التكنولوجيا العسكرية في مجال الدفاع، كما تبادل معهم الأحاديث بشأن أهمية المشاركة في معرض (آيدكس) ودوره في دعم المبادرات والشراكات التي تعقد خلاله.