البنتاجون: ملتزمون بحل دبلوماسي مع روسيا حول الأزمة الأوكرانية

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جون كيربي، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبقى ملتزمة بالعمل على التوصل لحل دبلوماسي مع روسيا حول الأزمة الأوكرانية على الرغم من وجود أدلة على استعداد موسكو للهجوم على أوكرانيا.

وقال كيربي، في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قدمت مقترحات مهمة حول النشاط العسكري الأمريكي في أوروبا بهدف حل الخلافات ولمواجهة مخاوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف: "أن هناك ملفات ستبقى خارج طاولة التفاوض، مثل موضوع انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي، لأنه أمر يخص أوكرانيا والحلف فقط، وليس أمرا يتخذ الرئيس بوتين قرارا بشأنه".

وتابع: "قدمنا مقترحات مهمة خاصة فيما يتعلق بتغيير نطاق بعض تدريباتنا العسكرية في أوروبا، ونحن مستعدون أيضا للحديث بشأن القدرات الصاروخية في أوروبا في محاولة لإقناع الرئيس بوتين بأننا جادون".

يذكر أن روسيا حشدت أكثر من 100 ألف جندي قرب الحدود الأوكرانية، بما زاد من دواعي القلق لدى الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي من أن روسيا تخطط لهجوم عسكري.