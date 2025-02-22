محسن صالح: أفضل وجود بن شرقي على الدكة «ربما يتأثر عاطفيا أمام جماهير الزمالك»

يميل محسن صالح رئيس اللجنة الفنية السابق بالنادي الأهلي لعدم الاعتماد على المغربي أشرف بن شرقي في التشكيل الأساسي لمباراة القمة أمام الزمالك، غدا السبت، في الجولة 15 من بطولة الدوري.

قال محسن صالح عبر قناة الأهلي مساء الجمعة "بن شرقي كان لاعبا سابقا بالزمالك، وربما يتأثر عاطفيا من المشاركة منذ البداية".

وأضاف "لذا أرى أن وجوده على مقاعد البدلاء يكون أفضل، لأنه من الممكن أن يحتاجه الفريق لتنشيط الخط الأمامي".

وأتم محسن صالح "طالما أشرف بن شرقي سليم وجاهز، فإن تواجده في قامئة المباراة ضروري، لكن أستبعد أن يدفع به مارسيل كولر منذ البداية".

وانضم أشرف بن شرقي لصفوف الأهلي في يناير الماضي بصفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الريان القطري، ووقع مع الأهلي عقدا ينتهي في صيف 2027.