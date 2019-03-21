بدأت رئيسة تايوان تساي انج وين، اليوم الخميس، جولة لمدة ثمانية أيام تشمل جزر بالاو وناورو ومارشال، في محاولة لحشد الدعم بين القائمة المتناقصة من الدول التي تعترف رسميا بتايوان.

وتعد هذه أول جولة تقوم بها تساي منذ أن دعا الرئيس الصيني شي جين بينج "لإعادة توحيد" الصين وتايوان، بالقوة إذا لزم الأمر، وذلك في 2 يناير الماضي.

وقالت تساي إن جولتها لا تهدف فقط لتحسين التعاون الدولي، ولكن أيضا توسيع مشاركة تايوان الدولية.

وأضافت للصحفيين في مطار تاويوان الدولي: "جعل تايوان تستمر في التألق على المسرح الدولي هو ما يجب أن يفعله رئيس تايوان".

ومن المقرر أن تلقي تساي في 26 مارس الجاري خطابا في مؤتمر ائتلاف الرائدات في جزر مارشال، للمساعدة في حشد دعم أوسع لقضايا المرأة على المستوى الإقليمي والمحلي.

ومنذ أن تولت تساي، التي لا تؤيد الوحدة مع بكين، مقاليد السلطة عام 2016، تمكنت الصين من إقناع أربعة من الحلفاء الرسميين لتايوان وهم جامبيا وساو تومي وبرينسيبي وبنما وبوركينافاسو، بقطع علاقتهم بتايوان. وهناك 17 دولة فقط تعترف بتايوان حاليا.