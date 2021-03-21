فاوتشي: حالات الإصابة بالسلالة البريطانية من كورونا تشكل أكثر من 30%

حذر كبير المستشارين الطبييين للبيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، من أن نسبة المصابين بالسلالات الجديدة من فيروس كورونا المستجد تشكل تقريبًا أكثر من 30% من إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة.

وسلط فاوتشي، الضوء بشكل خاص على خطر سلالة فيروس كورونا "B.1.1.7 " البريطانية خلال مؤتمر صحفي عقد في البيت الأبيض الجمعة الماضية، قائلا: "كما نعرف جميعا، تزداد هذه السلالة (البريطانية) فتكا يوما بعد يوم"، وفقا لموقع "ذا هيل" الأمريكي.

وأوضح فاوتشي: "تم اكتشاف السلالة لأول مرة ببريطانيا في ديسمبر عام 2020، وتم الإبلاغ عنها في أكثر من 90 دولة.

وتابع: "رصدت الحالات الأولى بالولايات المتحدة في في كولورادو نهاية ديسمبر عام 2020. ومنذ ذلك الحين، تم رصد الحالات في 50 ولاية أخرى".

وأشار إلى أنه من المرجح أن تشكل نسبة المصابين بهذه السلالة الآن حوالي 20 إلى 30 % من إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة "، مؤكدا: "وهذا العدد يزداد يوما بعد يوم ".

وسلط الخبير الأمريكي الضوء على مخاوف العديد من الخبراء الذين أكدوا أن هذه السلالة سهلة الانتقال.

كما أنه تزداد أحتمال الإصابة بأعراض شديدة بمجرد الإصابة بهذه السلالة، موضحا: "من المثير للقلق أن هناك زيادة بنسبة 50% تقريبًا في انتقال العدوى بهذه السلالة البريطانية، ومن المحتمل أن تكون هناك زيادة في شدة المرض إذا أصيب أي شخص بهذه السلالة البريطانية".

وحذر فاوتشي، خلال مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي"، الإخبارية الأمريكية، من إعلان النصر في الولايات المتحدة قبل الأوان، محذرا من أن ذلك قد يقود إلى ارتفاع كبير في عدد المصابين.

وأضاف أن موجة جديدة في مصابي كورونا أمر وارد، في حال جرى تخفيف إجراءات ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي.

والولايات المتحدة هي أكثر دول العالم تضررا من جراء وباء كورونا، مع نحو 30 مليون مصاب بالفيروس و550 ألف وفاة، وبعد أكثر من عام من القيود المشددة، بدأت السلطات في التخفيف منها، لا سيما في المدارس.

واستقرت أعداد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة عند 55 ألف مصاب يوميًا، مما دفع كثيرين إلى الاعتقاد أن الوباء على وشك الانتهاء، خاصة مع اعتماد العديد من اللقاحات.

لكن فاوتشي يرى أن 55 ألفا مثير للقلق، ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في أعداد المصابين.

وقال: "لا تعلنوا النصر قبل الأوان، إذ لا يزال أمامنا الكثير لننجزه، إن البقاء عند معدل 55 ألف إصابة يوميا ليس جيدا، وعلينا العمل لتخفيض عدد المصابين".