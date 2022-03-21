الكونغو الديمقراطية تدعم طلب السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030

أكد رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، اليوم الاثنين، دعم بلاده الكامل لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.



جاء ذلك خلال لقاء تشيسكيدي بالمقر الرئاسي في العاصمة كينشاسا مع المستشار بالديوان الملكي السعودي أحمد بن عبد العزيز قطان، الذي عبر عن شكر وتقدير حكومة المملكة لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقًا من العلاقات المميزة بين البلدين، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".



وذكرت الوكالة أن اللقاء جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.