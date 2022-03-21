5 طرق لقضاء عيد أم ممتع مع أمهاتكم

يحتفل الوطن العربي اليوم الإثنين 21 مارس من كل عام، بعيد الأم، وفاء وتقديرا لمعاناتها وتضحياتهم في تربية الأطفال.



قد لايكفي يوما واحدا لتكريم الأم على تضحياتها، لكن علينا أن نجعل هذا اليوم مثمرا أو على الأقل نعرف كيفية قضاؤه باستمتاع.



فبخلاف الهدايا والزهور ، فإن أفضل ما يمكنك فعله لوالدتك في يومها الخاص هو قضاء بعض الوقت معًا في القيام بأشياء ممتعة قد لا تفعلها عادةً.



يقدم موقع "ايجيبت توداي" بعض النصائح اللطيفة لتدليل امهاتكم في عيد الأم وكيفية قضاء المزيد من الوقت الممتع معها.



* اصطحبها لمركز تجميل



الأمهات تحتاج إلى الكثير من التدليل، فقد تنسى إسعاد ذاتها مع ضغوطات الحياة والمسؤوليات الثقيلة، يمكنكم أخذ قسطًا من الراحة مع امهاتكم حيث يمكنكما الاسترخاء والاستمتاع ببعض الوقت الجيد معًا، عن طريق حجز جلسة تدليك وعلاجات للوجه وبعض العناية بالبشرة.



2. تناول العشاء معًا في مطعم فاخر

تغيير المعتاد يبهج الجميعؤ بدلا من تناول الغداء في المنزل اصطحبها في عزومة عشاء في الخارج، فالعشاء على ضوء الشموع ليس للأزواج فقط، اختر مطعمًا لطيفًا يطل على منظر رائع ان امكن، ودعها تستمتع بيوم لا تضطر فيه إلى إعداد الوجبة ولكنها تستمتع به بدلاً من ذلك.



* اذهب للتسوق معها

نذهب في الغالب للتسوق بمفردنا أو مع الأصدقاء في الغالب ، ولكن متى كانت آخر مرة أخذت فيها والدتك للتسوق، اخرج معها لشراء الأشياء أو للتمشية في الهواء الطلق وتناول بعض المسليات الخفيفة، ستكون تجربة تستمتعا بها كلاكما.



حل آخر وهو ان تنطلق في مغامرة أو تجرب الأنشطة معًا، فإذا كانت والدتك من النوع المغامر أو النشط، خطط معها لبعض الأنشطة اللطيفة، على سبيل المثال ، قم بجولة معًا حول المواقع السياحية القديمة ، أو احجز فصلًا لليوجا لكما، أو الذهاب للسينما.



* اصنع دفتر قصاصات

هذا خيار أكثر عاطفية، وأقل تكلفة، يمكنك جمع صورك المفضلة معها وأجزاء من ذكرياتك المفضلة وقم بتجميعها معًا في دفتر قصاصات يحتوي على كلمات لطيفة أو خطاب مكتوب بخط اليد، سيكون هذا حقاً دافئاً للقلب وسيجعلها سعيدة.



أخيرًا وليس آخرًا ، امنحها الكثير من العناق قل "شكرًا" و "أنا أحبك"، ويمكنك مشاركتها النوم في نفس السرير هذه الليلة، أو تحضر لها في اليوم التالي وجبة إفطار سريعة تمامًا كما كانت تعاملك عندما كنت صغيرًا.