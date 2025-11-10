واصل فريق الأهلي مواليد 2007 تألقه في بطولة الجمهورية، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على غريمه الزمالك بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من البطولة.

وجاء انتصار شباب الأهلي بعد ساعات قليلة من فوز الفريق الأول على الزمالك في كأس السوبر المصري بالإمارات بنتيجة 2-0، وتتويج المارد الأحمر باللقب للمرة الـ16 في تاريخه، ليؤكد "جيل 2007" السير على خطى الكبار بنفس الروح والانتصارات.

ودخل الأهلي اللقاء وفي رصيده 15 نقطة، بعد أن فاز في 4 مباريات وتعادل في 3، حيث تغلب على مودرن سبورت (7-0)، وعلى فاركو (4-1)، وتعادل مع غزل المحلة (1-1)، وفاز اعتباريًا على بيراميدز (2-0)، كما تعادل مع إنبي (2-2)، وسيراميكا (1-1)، قبل أن يفوز على حرس الحدود (2-0)، مسجلًا 19 هدفًا مقابل 5 أهداف استقبلها مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق الأهلي مواليد 2007 كلًا من:

هاني العقبي مديرًا فنيًا، أحمد جلال مدربًا عامًا، عصام الغندور مدربًا لحراس المرمى، أحمد فؤاد إداري الفريق، محمد حمدي طبيب الفريق، محمد نحلة مخطط الأحمال، وعبد الرحمن مكي أخصائي التدليك.