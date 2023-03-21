السعودية تعلن تعذر رؤية هلال شهر رمضان اليوم

أعلن مرصد تمير بالمملكة العربية السعودية، مساء الثلاثاء، تعذر رؤية هلال شهر رمضان اليوم، وذلك بحسب ما أفادته صحيفة «عكاظ» السعودية.



وأمس الاثنين، أعلنت دار الإفتاء المصرية، أنها سوف تستطلع هلال شهر رمضان المبارك، اليوم الثلاثاء.



وأوضحت دار الإفتاء - على صفحتها الرسمية عبر موقع فيسبوك - أنه سوف يتم عمل بث مباشر على التليفزيون المصري وعلى الصفحة الرسمية لدار الافتاء على الفيس بوك بعد المغرب.



وكان مستشار مفتي الجمهورية الدكتور إبراهيم نجم قد أكد أن الدار قد خصصت خطا ساخنًا لفتاوى الصيام خلال شهر رمضان المبارك للرد على أسئلة المستفتين يوميا لتسهيل التواصل مع السائلين، وأيضًا ستعمل الدار كذلك على تكثيف نشاطها على وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي لها خلال شهر رمضان المعظم، حيث ستقدم العديد من الخدمات من بينها خدمة البث المباشر اليومي للإجابة على أسئلة الصائمين بشكل مباشر.



كما تشمل الخدمات، بث قرآن المغرب والفجر بصوت كبار القراء، ونشر فيديوهات قصيرة خاصة بالصيام وسيجرى يوميًا من خلال صفحات الدار الرسمية التذكير بأفضل الأعمال التي يمكن أن يؤديها الصائم في رمضان، والتذكير بأفضل الأدعية والتهجد في وقت السحر وعند الإفطار، وجرافيك بمبطلات الصيام «المفطرات»، والأعمال المستحبة في رمضان، وبيان مسألة زكاة الفطر المختلف فيها دائمًا، بشرحها عن طريق الفيديو بشيء من التفصيل.