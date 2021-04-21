المنفي يطالب بتأمين الحدود الليبية مع تشاد



أصدر القائد الأعلى للجيش الليبي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأربعاء تعليمات إلى كل الوحدات العسكرية المتواجدة في الجنوب باتخاذ الإجراءات الفورية لتأمين وحماية الحدود الجنوبية الليبية والتعامل مع أي أهداف معادية.



وطالب المنفي، في رسالة أصدرها اليوم، بإبلاغه بتطورات الأوضاع لحظة بلحظة، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والاستعداد للتعامل مع أي طارئ في حينه.



تأتي هذه التعليمات بالتزامن مع الأحداث التي تشهدها دولة تشاد التي تحد ليبيا جنوبا، والتي أدت إلى مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي.



وكان مجلس النواب الليبي قد طالب في بيان صحفي أمس كل من المجلس الرئاسي والقيادة العامة والحكومة باتخاذ إجراءات تجاه حدود جنوب ليبيا تحسبًا لتداعيات الوضع في تشاد.



ودعا المجلس لجنة 5+5 إلى الإسراع في توحيد المؤسسة العسكرية لضمان أمن البلاد واستقرارها.