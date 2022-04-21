رضا شحاتة: أدعم إدارة الجونة في أي قرار بخصوص مستقبلي مع الفريق

علق رضا شحاتة، المدير الفني للجونة، على أنباء رحيله عن منصبه، بعدما تفاوضت إدارة النادي مع تامر مصطفى المدير الفني المستقيل من تدريب المقاصة.

وحقق الجونة الفوز مساء أمس الأربعاء على حساب سموحة بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال شحاتة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «أعمل مع الفريق منذ عامين ونبذل مجهودًا كبيرًا ولكن هناك سوء حظ كبير يواجهنا، لا نستحق الخسارة في أي مباراة من اللقاءات الأربعة الأخيرة أمام البنك الأهلي والزمالك وغزل المحلة والمقاولون العرب».

وأضاف: «اللاعبون بذلوا قصارى جهدهم في كل المباريات، ونبني فريقًا جديدًا للجونة بعد رحيل مجموعة من النجوم والتعاقد مع صفقات جديدة بتكلفة مالية أقل وهناك سياسة من الإدارة بتخفيض النفقات».

شحاتة وجه الشكر للاعبيه على ما قدموه مشيرُا إلى أن ترتيب الفريق جيد في الدوري وأنه لا ينشغل بأنباء رحيله عن تدريب الفريق.

وتابع: «بالتوفيق لأي مدرب يتولى تدريب الجونة ولا أنظر لأنباء رحيلي، ولو انشغلت بهذا الكلام لما فزنا في لقاء سموحة أمام فريق مميز ينافس على المربع الذهبي».

وأتم: «إدارة نادي الجونة محترفة وأساندها في أي قرار تتخذه سواء باستمراري مع الفريق أو رحيلي».