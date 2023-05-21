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تحدث محمد طلال عضو مجلس إدارة نادي الوداد المغربي، عن المواجهة المرتقبة لفريقه أمام النادي الأهلي، في نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم 4 يونيو القادم، على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي البطولة الإفريقية، فيما ستقام مباراة الإياب في المغرب يوم 11 من الشهر ذاته.

وقال طلال في تصريحات تليفزيونية: «بعد تسجيل صن داونز هدف التقدم كنت أخشى من تكرار هزيمة الأهلي من الفريق نفسه (5-2)».

وأضاف: «غير أن اللاعبين والمدير الفني (فاندنبروك) نجحوا في تدارك الأمر، واستعادوا زمام الأمور».

وأوضح طلال: «مباراتنا أمام الأهلي في النهائي صعبة، سنستعد بشكل جيد لها، لأننا سنواجه نادي القرن، وسنقاتل للتتويج باللقب الإفريقي».

وتابع: «الأهلي غني عن التعريف وأرقامه معروفة، ويعرف الوداد جيدا وكذلك نعرفهم، كل من وصل إلي نصف النهائي فرق كبيرة».

وأتم: «من يصل إلي نهائي دوري الأبطال كبير، وأتمنى أن تليق المباراة النهائية بالكرة الأفريقية».