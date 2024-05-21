دقيقة صمت بمجلس الأمن حدادا على مقتل الرئيس الإيراني والمرافقين له في حادث تحطم مروحية

وقف أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين دقيقة صمت حدادا على مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وركاب آخرين في حادث تحطم مروحية يوم الأحد.

وفي بداية جلسة مجلس الأمن صباح يوم الاثنين، طلب سفير موزمبيق لدى الأمم المتحدة بيدرو كوميساريو أفونسو، الذي ترأس الاجتماع، من جميع الحاضرين في قاعة مجلس الأمن الوقوف دقيقة صمت حدادا على مقتل الرئيس الإيراني والمرافقين له وتقديم التعازي والمواساة لعائلاتهم وللشعب الإيراني.

وقال إن دقيقة الصمت طلبتها روسيا والصين والجزائر.

وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، يوم الإثنين، وفاة رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما بحادث تحطم مروحية، يوم الأحد، في محافظة أذربيجان الشرقية، خلال طريق عودتهما من مراسم افتتاح سد على الحدود بين إيران وأذربيجان، الأحد، بمشاركة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.