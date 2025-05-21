وزير النفط العراقي: نأمل أن تتحسن أسعار النفط في السوق العالمية خلال النصف الثاني من 2025

أعرب نائب رئيس الوزراء العراقي وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، عن أمله في أن تتحسن أسعار النفط في السوق العالمية خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وقال وزير النفط، للصحفيين خلال مشاركته في المؤتمر الأول لاقتصاديات الكربون، إن سبب انخفاض أسعار النفط هو وجود فائض في الخزين مما أدى إلى تغيير المعادلة السعرية للنفط الخام.

وأضاف: "نأمل أن تتحسن أسعار النفط في النصف الثاني من العام الحالي".

وذكر : "لدينا ملاحظات على الاتفاقية بين وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان والشركات الأجنبية حول تطوير عدد من الحقول الغازية، والمفترض مثل هذ الاتفاقيات والعقود يجب أن توقع من الحكومة الاتحادية"