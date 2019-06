توريس يعلن اعتزال كرة القدم بعد 18 عامًا من الإنجازات والبطولات

أعلن النجم الإسباني فيرناندو توريس، اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة حافلة بالكثير من البطولات والإنجازات، في الملاعب، استمرت 18 عامًا.

ونشر توريس، فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة، أكد فيه أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا الأحد المقبل لتوضيح تفاصيل اتخاذه لهذا القرار.

وأعلن صاحب الـ35 عامًا، تعليق حذائه بعد 18، لعب خلالها للعديد من الأندية، أبرزها ليفربول وتشيلسي وميلان وأتلتيكو مدريد، حيث انضم إلى قطاع الناشئين في أتلتيكو مدريد عندما كان طفلا وأصبح أحد أيقونات جماهير الفريق منذ عام 2001، الذي شهد مشاركته في أولى مبارياته مع النادي.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu