توريس يعلن اعتزال كرة القدم بعد 18 عامًا من الإنجازات والبطولات

أعلن النجم الإسباني فيرناندو توريس، اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة حافلة بالكثير من البطولات والإنجازات، في الملاعب، استمرت 18 عامًا.

ونشر توريس، فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة، أكد فيه أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا الأحد المقبل لتوضيح تفاصيل اتخاذه لهذا القرار.

وأعلن صاحب الـ35 عامًا، تعليق حذائه بعد 18، لعب خلالها للعديد من الأندية، أبرزها ليفربول وتشيلسي وميلان وأتلتيكو مدريد، حيث انضم إلى قطاع الناشئين في أتلتيكو مدريد عندما كان طفلا وأصبح أحد أيقونات جماهير الفريق منذ عام 2001، الذي شهد مشاركته في أولى مبارياته مع النادي.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu — Fernando Torres (@Torres) ٢١ يونيو ٢٠١٩

وفي عام 2007، انتقل توريس إلى ليفربول وسجل مع الريدز 81 هدفا في 142 مباراة، قبل أن يصبح لاعبا لتشيلسي في 2011، حيث لعب هناك ثلاثة مواسم ونصف.

وفي 2014، رحل معارا إلى ميلان الذي لعب لمدة ستة أشعر قبل أن ينضم بشكل نهائي للنادي الإيطالي في يناير 2015، لكنه سرعان ما عاد إلى بيته أتلتيكو مدريد.

ورحل توريس عن النادي الإسباني الذي ترعرع فيه بنهاية الموسم قبل الماضي (2017-18)، لينتقل إلى ساجان توسو الياباني، الذي خاض معه 32 مباراة سجل خلالها أربعة أهداف.

يذكر أن توريس توج بالعديد من الألقاب خلال مسيرته، أبرزها كأس العالم 2010، اليورو في نسختي 2008 و2012، دوري أبطال أوروبا 2011-2012 والدوري الأوروبي نسختي 2012-2013 و2017-2018.

وشارك توريس في مباراته الأولى مع إسبانيا في 2003 وأحرز هدف الفوز ببطولة أوروبا 2008 في النهائي ضد ألمانيا قبل أن يساهم في فوز بلاده بكأس العالم 2010 لأول مرة في تاريخها.

ونال جائزة هداف بطولة أوروبا 2012 التي حافظت فيها إسبانيا على لقبها وسجل 38 هدفا في 110 مباريات مع المنتخب ليحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الفريق عبر العصور خلف ديفيد بيا (59) وراؤول جونزاليز (44).