يسرائيل هيوم: الجيش الإسرائيلي يواجه صعوبات بسبب أنماط عمل حماس المختلفة

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نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصدر أمني قوله، إن جيش الاحتلال يواجه صعوبات كبيرة وتحديات أمام أنماط عمل مختلفة تتبعها حركة حماس.

وقال المصدر إن حماس انتقلت إلى أسلوب عمل يعتمد على التضحيات مع قدر أكبر من الجرأة والاحتكاك القريب.

وأشارت الصحيفة إلى تقديرات أمنية بأن محاولات الخطف ستزداد، ومن المرجح أن تحاول حماس تحديد نقاط ضعف جيش الاحتلال.

هذا وتدخل حرب الإبادة في غزة يومها الـ646، وقالت مصادر في مستشفيات القطاع إن عشرات الفلسطينيين استشهدوا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 18 في مخيم النصيرات.