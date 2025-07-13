أردوغان يؤكد لنظيره الإماراتي اتخاذ خطوة مهمة لإزالة الإرهاب من أجندة تركيا والمنطقة

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الأحد، مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية، أكد أردوغان لنظيره الإماراتي اتخاذ «خطوة مهمة» نحو إزالة الإرهاب تمامًا من أجندة تركيا والمنطقة.

وأشار إلى تطبيق تلك الخطوة عبر مسار «تركيا خالية من الإرهاب»، مؤكدًا أن «هذه العملية ستستمر بعزمٍ وإصرار».

من جهته، قال بن زايد، إن هدف مسار «تركيا خالية من الإرهاب» سيساهم بشكل كبير في الأمن الإقليمي، معرباً عن أمله في أن تتم أنقرة هذه المهمة بنجاح.

وفي سياق آخر، ثمن أردوغان الشراكة الاستراتيجية بين تركيا والإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات، قائلًا إن «البلدين يتمتعان بإمكاناتٍ هائلة في العديد من المجالات، لا سيما الصناعات الدفاعية والتقنيات الحديثة».

وأمس السبت، أكد الرئيس التركي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن بلاده تهدف لاقتلاع الإرهاب من المنطقة بشكل دائم.

وأضاف أن تركيا ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الخصوص، وستواصل التأهب ضد من يحاولون تقويض هذا المسار.