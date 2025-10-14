3 آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في قضاء النبطية جنوب لبنان



• والطيران الإسرائيلي المسيّر يحلق ليلا فوق أجواء مناطق بالجنوب على علو منخفض ومتوسط، وفق وكالة الأنباء اللبنانية

توغلت 3 آليات عسكرية إسرائيلية، ليلة الاثنين الثلاثاء، في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية جنوب لبنان، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وتل أبيب.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "توغلت بعد منتصف الليل، ثلاث آليات معادية (إسرائيلية) صغيرة الحجم من نوع ATV في منطقة خلة وردة".

وبحسب الوكالة توغلت الآليات الإسرائيلية الثلاث "في اتجاه الأطراف الغربية لبلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل".

ولم تذكر الوكالة تفاصيل أكثر كما لم توضح إن كانت الآليات الإسرائيلية غادرت أم ما زالت داخل الأراضي اللبنانية.

وفي وقت متأخر الاثنين، أفادت الوكالة بتسجيل "تحليق مكثف ومركز للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء بلدات النبطية وقراها، وعلى علو متوسط".

كما تحدثت عن "تحليق مسيّر استطلاعي" فوق مناطق في الجنوب، منها بلدات النميرية وزفتا (في النبطية) والزهراني (قضاء صيدا)، وعلى علو منخفض".

وفي أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، واعتقلت 19 غيرهم.

ورغم التوصل في نوفمبر 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 4 آلاف و500 مرة، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وفي تحد للاتفاق تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.