«حل مشكلتك» عماد النحاس يحرج نجم الأهلي برسالة صريحة

وجه عماد النحاس المدير الفني السابق للأهلي رسالة محرجة لأحد نجوم الفريق، وذلك بعد انتقاله لتدريب الزوراء العراقي.

سئل النحاس عن رأيه في ضرورة الاستغناء عن المدافع المغربي أشرف داري، ليجيب قائلا: "هذا سؤال صعب، لأن داري لاعب قوي ومميز، ولديه إمكانيات هائلة".

أضاف خلال استضافته عبر قناة MBC مصر 2 "ولكن كثرة الإصابات مشكلة بالفعل، ويجب أن يبحث أشرف داري عن حل لها، لأنه لاعب دولي ومحترف".

تابع عماد النحاس: "كثرة الإصابات هي مشكلته الوحيدة طوال فترة تواجدي في قيادة الأهلي، ولكنه لاعب بقدرات فنية مميزة".

وبشأن باقي لاعبي الأهلي الأجانب، أكد عماد النحاس أنه لم يكن صاحب قرار الاستغناء عن الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله.

وأتم عماد النحاس: "الأهلي يضم حاليا مجموعة من اللاعبين الأجانب المميزين مثل أشرف بن شرقي وجراديشار وديانج وداري وبن رمضان، لكن كل ملف داخل الفريق بحاجة لدراسة ومراجعة".